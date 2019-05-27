السعودية | زوجة خالد سامي للعربية.نت: لا يزال في العناية المركزة

شكرا لقرائتكم زوجة خالد سامي للعربية.نت: لا يزال في العناية المركزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرقد على السرير الأبيض في أحد مستشفيات جدة الممثل السعودي خالد سامي بعد تعرضه لأزمة صحية، وأكدت زوجة الفنان لـ"العربية.نت" أنه لا يزال في العناية المركزة، وطلبت الدعاء له بالشفاء.

وتناقل محبو الفنان صورة مؤثرة له في مواقع التواصل الاجتماعي أثارت قلق محبيه.

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في حين غاب الفنان الذي يعد واحداً من نجوم الدراما المحلية عن الحركة الإنتاجية منذ سنوات واكتفى في الأعوام الأخيرة بالظهور المحدود في عدد من المسلسلات الرمضانية.

ويعد خالد سامي الذي قدم عددا من الشخصيات التي أحبها الجمهور مثل "أبو رويشد" و"أبو العصافير" أحد الممثلين السعوديين الذين شاركوا في الدراما المصرية منتجاً وممثلاً.

وخالد سامي حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بأميركا، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، وأحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات.