، المدينة .. انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزية ،

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تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة من انتشال جثة عامل (فلبيني الجنسية) بالعقد الرابع من العمر من بين أجزاء المضخة بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية في أثناء قيامه بأعمال صيانة المضخات.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إنه ورد بلاغ مساء أمس الأحد عند الساعة ٢٢:٥٨ عن حادث احتجاز عامل (فلبيني الجنسية) يبلغ من العمر ٤١ عاماً داخل خزان بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية.
وأضاف، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح احتجاز العامل بين أجزاء المضخة في أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات؛ مشيراً إلى أنه تم إخراجه متوفى -تغمده الله بواسع رحمته- مؤكداً أنه تمّ تسليم الحادثة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
المدينة .. انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزيةماجد الرفاعي الخليج 365 2019-05-27
تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة من انتشال جثة عامل (فلبيني الجنسية) بالعقد الرابع من العمر من بين أجزاء المضخة بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية في أثناء قيامه بأعمال صيانة المضخات.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إنه ورد بلاغ مساء أمس الأحد عند الساعة ٢٢:٥٨ عن حادث احتجاز عامل (فلبيني الجنسية) يبلغ من العمر ٤١ عاماً داخل خزان بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية.
وأضاف، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح احتجاز العامل بين أجزاء المضخة في أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات؛ مشيراً إلى أنه تم إخراجه متوفى -تغمده الله بواسع رحمته- مؤكداً أنه تمّ تسليم الحادثة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:40 AM
الدفاع المدني: احتُجز داخلها أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات
تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة من انتشال جثة عامل (فلبيني الجنسية) بالعقد الرابع من العمر من بين أجزاء المضخة بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية في أثناء قيامه بأعمال صيانة المضخات.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إنه ورد بلاغ مساء أمس الأحد عند الساعة ٢٢:٥٨ عن حادث احتجاز عامل (فلبيني الجنسية) يبلغ من العمر ٤١ عاماً داخل خزان بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية.
وأضاف، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح احتجاز العامل بين أجزاء المضخة في أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات؛ مشيراً إلى أنه تم إخراجه متوفى -تغمده الله بواسع رحمته- مؤكداً أنه تمّ تسليم الحادثة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
، المدينة .. انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزية ،
المصدر : الخليج 365
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