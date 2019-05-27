، "كبار العلماء": انعقاد القمم الثلاث بجوار بيت الله الحرام يكسبها أهمية بالغة ،

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أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية بجوار بيت الله الحرام في العشر الأواخر المباركة من رمضان وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُكسب هذه القمم أهمية بالغة، وهي التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب والخليجيين لوحدة الصف وجمع الكلمة ووقاية الأمة من الشرور والفتن.
وأضافت الأمانة العامة في بيانها الصادر هذا اليوم: إن انعقاد هذه القمم بجوار بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم المبارك؛ يؤكد الدور الريادي التاريخي للمملكة العربية السعودية التي هي بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، وهي لا تتوانى في خدمة قضايا العرب والمسلمين وجمع كلمتهم، بما تُمَثله المملكة من عمق استراتيجي وبُعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين؛ مؤكدين في هذا الصدد ثقتنا -بعد الله تعالى- في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإخوانهم القادة، في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، فنسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خيرًا على ما يبذلون من جهود عظيمة، وأن يصلح أحوال الأمة العربية والإسلامية.
"كبار العلماء": انعقاد القمم الثلاث بجوار بيت الله الحرام يكسبها أهمية بالغةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-27
أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية بجوار بيت الله الحرام في العشر الأواخر المباركة من رمضان وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُكسب هذه القمم أهمية بالغة، وهي التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب والخليجيين لوحدة الصف وجمع الكلمة ووقاية الأمة من الشرور والفتن.
وأضافت الأمانة العامة في بيانها الصادر هذا اليوم: إن انعقاد هذه القمم بجوار بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم المبارك؛ يؤكد الدور الريادي التاريخي للمملكة العربية السعودية التي هي بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، وهي لا تتوانى في خدمة قضايا العرب والمسلمين وجمع كلمتهم، بما تُمَثله المملكة من عمق استراتيجي وبُعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين؛ مؤكدين في هذا الصدد ثقتنا -بعد الله تعالى- في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإخوانهم القادة، في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، فنسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خيرًا على ما يبذلون من جهود عظيمة، وأن يصلح أحوال الأمة العربية والإسلامية.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:31 AM
قالت: تؤكد الدور الريادي التاريخي للسعودية التي لا تتوانى عن خدمة الدين
أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية بجوار بيت الله الحرام في العشر الأواخر المباركة من رمضان وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُكسب هذه القمم أهمية بالغة، وهي التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب والخليجيين لوحدة الصف وجمع الكلمة ووقاية الأمة من الشرور والفتن.
وأضافت الأمانة العامة في بيانها الصادر هذا اليوم: إن انعقاد هذه القمم بجوار بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم المبارك؛ يؤكد الدور الريادي التاريخي للمملكة العربية السعودية التي هي بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، وهي لا تتوانى في خدمة قضايا العرب والمسلمين وجمع كلمتهم، بما تُمَثله المملكة من عمق استراتيجي وبُعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين؛ مؤكدين في هذا الصدد ثقتنا -بعد الله تعالى- في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإخوانهم القادة، في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، فنسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خيرًا على ما يبذلون من جهود عظيمة، وأن يصلح أحوال الأمة العربية والإسلامية.
، "كبار العلماء": انعقاد القمم الثلاث بجوار بيت الله الحرام يكسبها أهمية بالغة ،
المصدر : الخليج 365
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