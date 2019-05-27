، 5 مناطق تواعد الأمطار اليوم وسماء غائمة بمعظم أرجاء المملكة ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة ومرتفعاتها، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
5 مناطق تواعد الأمطار اليوم وسماء غائمة بمعظم أرجاء المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-27
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة ومرتفعاتها، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:17 AM
الهطولات ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة ومرتفعاتها، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، 5 مناطق تواعد الأمطار اليوم وسماء غائمة بمعظم أرجاء المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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