السعودية اليوم / إصابة 10 أشخاص بانفجار استهدف سيارة تابعة لوزارة الشؤون الدينية الأفغانية



كابل 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

أصيب ما لايقل عن 10 أشخاص من بينهم 8 موظفين اليوم إثر انفجار استهدف سيارة تابعة لوزارة الحج والشؤون الدينية الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدرته وزارة الداخلية أن الحادث وقع في حي الشرطة الثاني بمدينة كابل.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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09:16ت م

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