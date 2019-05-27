ثقافي / محاضرة بنجران غداً



نجران 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "عليكم بسنتي"، وذلك بجامع محمد آل عبدالسلام بحي الصناعية.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة العصر، ضمن البرامج والمناشط التي يقيمها الفرع خلال شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

08:41ت م

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