

طرابلس 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محور طريق المطار قصر بن غشير ، وفي منطقة الثواني ووادي الربيع ومنطقة الشويرف مستخدمين فيه شتى أنواع الأسلحة مبينة تزايد عدد القتلى والجرحى وعدد النازحين من مناطق الاقتتال.

ونقلت وعد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بالعفو عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم لقواته، وقال: إن الحل يتمثل في بسط السلم والأمن في طرابلس متهما مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة بأنه تحوَّل إلى «وسيط منحاز» في النزاع الليبي.

ونوهت إلى إن قوة تابعة للمحور الجنوبي بالمنطقة الوسطى لحكومة الوفاق رصدت تحركًا لخلايا تنظيم داعش الإرهابي باتجاه الشويرف، مضيفة أن حالة استنفار تعيشها المنطقة من أجل تجنيبها هجومًا مباغتًا من عناصر التنظيم الإرهابي.

وتطرقت إلى لقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع وزير العدل في حكومة الوفاق المستشار محمد عبدالواحد عبدالحميد، وبحثها أوضاع حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه عمل السجون في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، معبرة قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في السجون والتي تتطلب إجراءً فوريًا.

وتناولت الصحف الليبية استنكار بعثة الأمم المتحدة للدعم للهجمات الأخيرة في طرابلس، وإدانتها وقلقها الشديد إزاء حادثة خطف عضو المجلس الأعلى للدولة المهندس محمد أبوغمجة يوم الخميس الماضي من حي قصر بن غشير في العاصمة الليبية.

// انتهى //

08:03ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.