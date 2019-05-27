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. ضحايا عمليات التجميل بتركيا بالإضافة أقصى أخرى حيث توفيت شابة بريطانية، وهي أم لثلاثة أطفال في تركيا، حين ارادت عمل عملية تجميل في تركيا تكلفتها في بريطانيا 6 الاف £، وعملتها في تركيا بـ 3000 $ للتوفير، وكانت نهايتها مأساوية، زوجها قال أنه حدث لها حاجة غامضة أثناء العملية، تقريبا خطأ طبي، السيدة ليا هي ثالث بريطانية تموت بتركيا أثناء عمليات التجميل !!





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