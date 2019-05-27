أطرف الكاريكاتيرات عن أحوال وتصرفات البعض في رمضان

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تتبدل أحوال البعض خلال شهر رمضان، وتتناقض مواقف وتصرفات عدد منهم، بين ما هي عليه في النهار خلال فترة الصيام..، وبين تصرفاتهم في فترة ما بعد الإفطار.
وفيما يلي باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
عبدالرحمن هاجد – الجزيرة
علي الغامدي – المدينة
ربيع – الرياض
فهد الخميسي – الاقتصادية
مفرح الزيادي – الجزيرة
سالم الهلالي – عكاظ
ماهر عاشور – الحياة
سعود الماضي – الجزيرة
علي الغامدي – المدينة
سالم الهلالي – عكاظ
عبدالرحمن هاجد – الجزيرة
أيمن – اليوم
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