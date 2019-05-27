سياسي / إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس الأمريكي



طوكيو 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

استقبل إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو في القصر الإمبراطوري بطوكيو اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيجري الرئيس ترامب مباحثات في وقت لاحق اليوم مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ويتوقع أن تهيمن عليها قضايا التجارة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

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