ثقافي / موفد "الشؤون الإسلامية" يحضر مسابقة للقرآن الكريم في بيرث الأسترالية



بيرث 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

حضر موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد البداح، مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وأجمل صوت في الأذان، نظمها مسجد أرمدال ( AMIC ) في بيرث، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وتنافس في المسابقة 210 مشاركين من أبناء الجاليات الإسلامية في حفظ القرآن الكريم، وكذلك أجمل صوت في الأذان، حيث قام الدكتور البداح في نهاية المسابقة بتسليم جوائز للفائزين، مشيداً بما شاهده من تعلق بالقرآن الكريم، من قبل المشاركين، حاثهم في الوقت ذاته على الاستمرار والمثابرة والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وفي السياق ذاته أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار، مائدة إفطار في مسجد أرمدال ( AMIC )، حضره عدد كبير من الجاليات الإسلامية، في أجواء رمضانية روحانية، يرافقها دعوات بأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

يذكر أن هذه الفعاليات والبرامج تحظى بمتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لخدمة الجاليات المسلمة، وتوفير كل ما من شأنه خدمتهم، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين كافة.

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06:25ت م

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