السعودية اليوم / الجيش والمقاومة في اليمن يحرزان تقدمًا ميدانيًا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء



عدن 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

حققت قوات الجيش اليمنية، والمقاومة الشعبية تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، بوسط البلاد بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

واستعادت القوات اليمنية السيطرة على مواقع كانت تمركز فيها الميليشيا الإرهابية في تبتي الحمراء والقناصين ومواقع أخرى في جبل الأريل الواقع بين منطقتي السوادنة وقربة في آل حميقان بمديرية الزاهر.

وذكر مصدر عسكري يمني، لموقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأسر أحد عناصرها خلال المعارك.

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05:17ت م

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