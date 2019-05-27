السعودية اليوم / وفاة 30 شخصًا إثر غرق قارب غربي بحيرة بالكونغو



كينشاسا 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

توفي ما لا يقل عن 30 شخصًا بعد غرق قارب في بحيرة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أنه تم إنقاذ حوالي 170 شخصًا من بحيرة ماي ندومبي بالقرب من قرية لوكانجا فى غرب الكونغو فيما لا يزال هناك عدد غير معروف من الأشخاص مفقودين.

ولم يتضح حتى الآن سبب الحادث الذي وقع مساء السبت، وتعد حوادث العبارات شائعة في البحيرات والأنهار في الكونغو. وغالبًا ما تكون القوارب مكتظة وتفتقر إلى سترات النجاة.

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04:58ت م

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