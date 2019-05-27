“هنا”رابط “أبشر” للتقديم على وظائف الدفاع المدني 1440 / موعد وشروط التقديم...

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف علي الرتب العسكرية “عريف- جندي أول- جندي”، بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك حسب المؤهلات والشروط المطلوبة، ويتم التقديم عبر موقع “أبشر”للتوظيف، حيث يعتبر “أبشر” للتوظيف هو أحد منصات التقديم الإلكتروني للوظائف الحكومية، وهو معتمد بالمملكة العربية السعودية.

ونحن من خلال موقعنا “عرب نيوز” نستعرض معكم موعد التسجيل علي وظائف الدفاع المدني 1440 هجرياً، والمؤهلات المطلوبة، وشروط التقدم على هذه الوظائف، حيث يوجد شروط عامة وشروط خاصة بكل وظيفة وموضحة بالإعلان أمام كل وظيفة.

رابط التسجيل علي وظائف “الدفاع المدني 1440”

للتسجيل علي وظائف الدفاع المدني 1440 الدخول علي رابط موقع “أبشر للتوظيف“.

إختيار الوظيفة المعلن عنها.

الضغط علي بحث.

سيتم ظهور رقم الوظيفة المتاحة.

يتم الضغط علي اسم الوظيفة.

يتم عرض الشروط الخاصة بالوظيفة.

يتم التسجيل وتقديم الطلب.

كتابة البيانات الشخصية للمتقدم.

موعد التقديم علي وظائف “الدفاع المدني 1440”

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 21/9/1440 الساعة 10 صباحاً، وحتي يوم الخميس الموافق 25/9/1440 الساعة 10 صباحاً.

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الوظائف المعلن عنها “للدفاع المدني 1440”

الشروط الواجب توافرها للتقديم