العثور على “العضلي” مفقود الليث.. والكشف عن مصيره

عثرت أسرة “العضلي” على ابنها المعروف بـ”مفقود الليث”، اليوم الأحد، متوفى بإحدى العمائر -تحت الإنشاء- بمخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة، وذلك بعد مرور أسبوعين على فقدانه.
وبحسب “سبق”، فإن “أسرة العضلي”، كانت فقدت ابنها “مقبل حسن العضلي – 22 عامًا” الأربعاء قبل الماضي؛ حيث لم يكن يعاني من أي اعتلالات نفسية. وأشارت الأسرة إلى أنه سافر من منزل أسرته بمحافظة الليث إلى مكة المكرمة، وكان يتواصل مع أسرته من هناك، إلا أنه انقطعت أخباره فجأة وهاتفه المحمول مغلق؛ مما دفع أسرته إلى إبلاغ الجهات الأمنية.
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