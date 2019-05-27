بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يلتقي ولي عهد دبي في جدة

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس (الأحد)، بولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء عدد من الأمراء والمسؤولين، بينهم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، إضافة إلى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل. كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بينهم سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان، إلى جانب الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش.