:
.
تواصل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تلقي طلبات القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف- جندي أول- جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.
وكانت بوابة أبشر توظيف قد بدأت استقبال طلبات القبول اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم 21/ 9/ 1440هـ، ويستمر القبول حتى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحًا 25/ 9/ 1440هـ عبر الرابط التالي (هنا) وفق الشروط والمؤهلات التالية:
أولًا- شروط القبول في وظائف الدفاع المدني:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عامًا ولا يزيد على (30) عامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب..، على أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.
- ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفًا في جهة حكومية.
- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.