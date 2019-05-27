رابط وشروط التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف

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تواصل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تلقي طلبات القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف- جندي أول- جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وكانت بوابة أبشر توظيف قد بدأت استقبال طلبات القبول اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم 21/ 9/ 1440هـ، ويستمر القبول حتى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحًا 25/ 9/ 1440هـ عبر الرابط التالي (هنا) وفق الشروط والمؤهلات التالية:

أولًا- شروط القبول في وظائف الدفاع المدني: