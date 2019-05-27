حساب المواطن يرد على مستفيد يحصل وعائلته على 300 ريال دعم

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تفاعل حساب المواطن مع استفسار مستفيد يحصل على دعم من البرنامج قيمته 300 ريال فقط رغم أن لديه أسرة مكونة من 5 أفراد.
وردّ حساب المواطن على الاستفسار بالقول إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا
التسجيل في حساب المواطن مستمر
يذكر أن حساب المواطن أوضح في وقت سابق، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل.
يذكر أن التسجيل في حساب المواطن متاح الآن..، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط التالي: هنا
شروط أهلية حساب المواطن
ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.
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