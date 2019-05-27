فيديو.. الملك سلمان يتناول الإفطار مع ضيوفه في قصر الصفا

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أظهر مقطع فيديو، إفطار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الصفا بمكة المكرمة مع ضيوفه. واستقبل الملك سلمان في قصر الصفا، كلًا من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم، وأيضًا العلماء..، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات.

وتناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين، بحضور عدد من الأمراء أبرزهم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز.





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