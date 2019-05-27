«الداخلية» تعلن ترقية 5353 رجل أمن في كل الرتب

أصدر مدير الأمن العامّ الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قرارًا بترقية 5353 رجل أمن من كل الرتب في كل جهات الأمن العامّ.
وبصدور هذه القرارات يصبح إجمال رجال الأمن الذين تمّت ترقيتهم خلال هذا العام ١٤٤٠هـ حتى تاريخ ١-9-١٤٤٠هـ في جميع الرتــب العــسكرية، 29780 فردًا.
وهنأ مدير الأمن العامّ من تمت ترقيتهم، متمنيًا لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته وولاة أمره، وأن يديم أمنه واستقراره ورخاءه.
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