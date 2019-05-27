«الداخلية» تنفي بدء العمل بلائحة «الذوق العام»: الإجراءات ما زالت تحت الدراسة

أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ.

وأوضح المصدر أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس.

وكانت شرطة منطقة الرياض، قد نفت الأحد، صحة مقطع مصوَّر يوثِّق لشخص بمركز تجاري يدّعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية، ويدّعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام، وأنَّ هناك غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال، تودّ شرطة منطقة الرياض التوضيح بأنَّ ما ادّعى به المتحدث بالمقطع عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد المقدم التويجري أنَّ الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجارية، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما أهابت شرطة منطقة الرياض بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وادعاءات غير صحيحة.