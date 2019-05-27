بالصور.. نائب أمير الجوف يقيم مأدبة إفطار لذوي الاحتياجات الخاصة

أقام الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، اليوم بمقر إقامته بمدينة سكاكا، مأدبة إفطار لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور رئيس مجلس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة عبدالله بن مصلح المريح وأعضاء المجلس.
وتناول نائب أمير الجوف مع أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة وجبة الإفطار، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وأبدوا سعادتهم وسرورهم بهذا اللقاء، ودعوا الله أن يجزي الأمير خير الجزاء.
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