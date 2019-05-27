نائب أمير الجوف يوجّه بإنجاز طريق الملك سعود خلال 3 أشهر

وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع، بإنهاء إجراءات استكمال طريق الملك سعود بمدينة سكاكا.

جاء ذلك عقب اجتماعه بأمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي، حيث أكد نائب أمير الجوف على أمانة المنطقة فتح الطريق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اليوم.

ولفت الأمير عبدالعزيز إلى أن طريق الملك سعود يعتبر من الطرق الهامة بمدينة سكاكا، حيث يشكل شريان المدينة ويساعد على تخفيف زيادة الحركة على طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط مدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب.