«تراحم» تنجح في فك كرب ثلاثة غارمين قبل عيد الفطر

نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان، الأحد، في تفريج كرب ثلاثة من النزلاء السعوديين الغارمين الموقوفين بالسجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب.

وتكللت جهود «تراحم» بالنجاح في فك كرب الغارمين، بفضل مبادرة من فاعل خير، ساعد من خلالها في سداد المبالغ المستحقة عن السجناء، الموقوفين بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية؛ لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وبحسب رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم علي بن موسى زعلة، فقد تم رصد ودراسة الحالات الثلاث بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من تعثرهم جرى التواصل والتنسيق مع «فاعل خير» أبدى تجاوبه الفوري مع دعوة اللجنة.

وأشار إلى أنه تم تحويل المبلغ اللازم لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم، بقيمة إجمالية مئة وأربعين ألف وأربعمائة وسبعين ريال، ما أسهم في استكمال إجراءاتهم؛ تمهيدًا لإطلاق سراحهم وعودتهم لمنازلهم في القريب العاجل لقضاء عيد الفطر المبارك مع أسرهم.