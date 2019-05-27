ترقية أكثر من 5000 فرد من منسوبي الأمن العام

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، جملة من قرارات الترقية لـ 5353 رجل أمن برتب مختلفة في جهات الأمن العام كافة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ليصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام 1440 حتى تاريخ 1 / 9 / 1440 في جميع الرتب العسكرية للأفراد 29780 فردًا.

ورفع مدير الأمن العام بهذه المناسبة الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزًا أساسيًا للارتقاء بأدائهم، متمنيًا لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.