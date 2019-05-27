ترقية أكثر من 5000 فرد من منسوبي الأمن العام

ورفع مدير الأمن العام بهذه المناسبة الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزًا أساسيًا للارتقاء بأدائهم، متمنيًا لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.
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