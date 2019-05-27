أمانة نجران: تشققات نفق الفيصلية لعدم اكتمال مشروع التصريف

أكد أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان أنه لن يتساهل مع أي مقاول يتم رصد تقصير أو مشروع ينفذه وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة. وقال ردا على سؤال لـ«دوت الخليج»، أمس، حول انهيار جزء من الطبقة الأسفلتية لمشروع نفق الفيصلية الجاري تنفيذه، إن قيمة العقد هي 50545417 وبلغت نسبة الإنجاز 89%، ولدى الأمانة مكاتب استشارية متخصصة في مراقبة مثل هذه المشاريع الإستراتيجية، وأضاف: تقوم بالإشراف على هذه الأعمال ومتابعة تنفيذها واستلام المشروع بموجب تقارير وإجراء الاختبارات اللازمة، ورفع التقارير الأسبوعية والشهرية بالتعاون مع جهاز الإشراف بالأمانة. وكانت أمانة المنطقة أصدرت بيانا مساء أول من أمس حول الأضرار التي تسببت فيها مياه الأمطار على نفق الفيصلية، أوضحت فيه أن المشروع ما زال تحت التنفيذ وفي عهدة المقاول المنفذ -الشركة الصينية- وعدم اكتمال نظام تصريف السيول الخاص بالنفق والمتمثل في خط طرد قطر 800 ملم من غرفة المضخات وحتى القناة المفتوحة خلف الغرفة التجارية، وهبوط الأمطار المتكررة والكثيفة جعل مواسير نقل المياه مملوءة بالسيول والمطر دون تصريف، الأمر الذي أدى إلى تسرب نسبي من المواسير للتربة المجاورة، وكذلك عدم اكتمال أعمال الأسفلت والأرصفة، مما أدى تخلل مياه المطر وحدوث تجويفات «كهوف» أسفل سطح الأسفلت القائم إلى هبوط في طريق الخدمة دون الإخلال بالجسم الخرساني للنفق. وأضاف البيان أن المواسير هي لنقل المياه وليس لتخزينها فترات طويلة دون تصريف، وأكدت الأمانة أن الطرق الرئيسية سالكة دون تعثر لتجمعات المياه، في حين تبقى بعض تجمعات المياه في الشوارع الفرعية وبعض الأحياء، والعمل جارٍ على إنهائها خلال ساعات بحسب أولوية المواقع وأهميتها وفرق الطوارئ تواصل العمل على مدار الساعات القادمة في تسيير صهاريج شفط مياه الأمطار في المناطق غير المخدومة بتصريف الأمطار -حسب الأولوية في الأهمية- وتأتي تباعا المواقع الأخرى.



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