أطلقت الإدارة العامة للتعليم بجازان خطة برامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية داخل المنطقة وخارجها في عدد من المجالات تجاوزت 140 برنامجا تدريبيا توفر أكثر من 3500 مقعد لشاغلي الوظائف التعليمية ستنفد مع مطلع ذي القعدة المقبل. وأوضح المدير العام لتعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أن الإدارة أكملت استعداداتها لانطلاق الدورات الصيفية التي تأتي دعما لتوجهات الوزارة لتحسين المخرجات وتنمية وتأهيل الموارد البشرية انسجاما مع رؤية المملكة 2030، مضيفا أن هذه الدورات تساعد على استثمار الإجازة الصيفية الاستثمار الأمثل، داعيا جميع المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات للتسجيل بهذه الدورات التي ستتاح لهم بجميع مكاتب التعليم بالمنطقة. من جانبه، بيّن مدير إدارة التدريب والابتعاث محمد عريشي أن تعليم جازان سيقدم خلال الصيف أكثر من 140 برنامجا تدريبيا في عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات، وكذلك إبراز أهمية التطوير المهني في كافة المجالات كالقيادة المدرسية ومناهج وطرق التدريس والتوجيه والإرشاد والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني والنشاط والعلوم والطفولة المبكرة، واللغة الصينية والاختبارات الدولية، وعدد من المجالات الأخرى التي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بنين وبنات في مختلف مراكز التدريب بمحافظات منطقة جازان، مبينا أن التقديم على هذه البرامج متاح عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 140 برنامجا تدريبيا في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.