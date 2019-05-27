العثيمين يناقش القضايا المشتركة مع السفير الأميركي

وبحث الجانبان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعددا من الملفات التي تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، وأعرب السفير أبوزيد عن رغبته في تعميق العلاقات مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
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