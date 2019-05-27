العثيمين يناقش القضايا المشتركة مع السفير الأميركي

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين في مكتبه بمقر المنظمة، السفير الأميركي المعين حديثاً لدى السعودية جون أبوزيد والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعددا من الملفات التي تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، وأعرب السفير أبوزيد عن رغبته في تعميق العلاقات مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.



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