محمد بن سلمان يستعرض مع ولي عهد دبي العلاقات وفرص تطوير التعاون

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة أمس ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي بداية اللقاء نقل ولي عهد دبي للأمير محمد بن سلمان، تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.