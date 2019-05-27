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جزائية بريدة تصدر أحكاما بالسجن والغرامة بحق أكثر من 20 رجلا وامرأة أقاموا حفلا راقصا

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أصدرت المحكمة الجزائية في بريدة وفي غضون 48 ساعة مجموعة من الأحكام بحق 20 مواطنا من الرجال والنساء أقاموا حفلا ماجنا وسهرة راقصة و كان بحوزتهم شراب مسكر.

وأصدرت المحكمة في القضية المحالة لها من النيابة العامة أحكاماً متفاوتة بحقهم تراوحت بين السجن 4 أشهر و 11 شهراً وغرامات مالية متفاوتة أقلها 20 ألف ريال، وأشارت مصادر إلى أن أكبر المقبوض عليهم بلغ عمره ٤٧ عاماً بينما أصغرهم حدَث .

وأضافت أنه تم إيقاف جزء من عقوبة السجن لردعهم عن معاودة فعلهم واستصلاحاً لهم. وأنجزت المحكمة القضية ونظرتها خلال يومي عمل تخللها الاستجواب و المرافعة و إصدار الأحكام.


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