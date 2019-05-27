السعودية اليوم / ترقية أكثر من 5000 فرد من منسوبي الأمن العام

الرياض 21 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي, جملة من قرارات الترقية لـ 5353 رجل أمن برتب مختلفة في جهات الأمن العام كافة, وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ليصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام 1440 هـ حتى تاريخ 1 / 9 / 1440 هـ في جميع الرتب العسكرية للأفراد 29780 فردًا.

ورفع معالي مدير الأمن العام بهذه المناسبة الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزًا أساسيًا للارتقاء بأدائهم، متمنيًا لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.

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