

سكاكا 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح اليوم، اجتماعاً بمديري الإدارات والمشرفين على مصليات العيد ومسؤولي الصيانة الذاتية، استعداداً لتجهيز المصليات وتهيئتها وتوريد ما تحتاجه من سجاد ولاقطات صوتية ، وكذالك تهيئة ونظافة الجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد.

وجرى خلال الاجتماع تحديد المصليات والجوامع التي تقام فيها صلاة عيد الفطر وتقسيم المهام على المشرفين والمسؤولين المناط بهم العمل وحثهم على الحرص وبذل المزيد كل فيما يخصه من مهام لتهيئة الأجواء للمسلمين لينعموا بما يقدم لهم من خدمات ليؤدوا شعائرهم براحة واطمئنان .

وقام السائح يرافقه أمين أمانة منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ومدراء الإدارات الخدمية بالجهتين بجولة ميدانية للوقوف على احتياجات مصليات العيد من تسوية ونظافة ، تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية وفق رؤية المملكة 2030 .

ووجه مدير الشؤون الإسلامية بالجوف شكره لأمين المنطقة على تعاونه مع فرع الوزارة فيما يخدم بيوت الله ومرتاديها ، حيث قامت الأمانة مؤخراً بتركيب كشافات إنارة لعدد 100 مسجد والعمل جاري لتركيب كشافات حول مصليات العيد والعمل على تهيئة 25 مصلى و 85 جامعاً في المنطقة .

// انتهى //

01:49ت م

0196





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يعقد اجتماعاً لتهيئة مصليات وجوامع العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.