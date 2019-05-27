السعودية اليوم / أمير الباحة يعزي شيخ قبيلة الأحلاف بزهران في وفاة حرمه



الباحة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لشيخ قبائل الأحلاف بزهران الشيخ يحي أبو القرون في وفاة حرمة -رحمها الله- .

وسأل سموه الله للفقيدة الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

من جهته عبر الشيخ أبو القرون عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، داعياً الله أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ للمملكة قادتها وولاة أمرها .

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