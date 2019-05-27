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2019-05-27 الرئيس الشيشاني يصل جدة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وصل الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان إلى جدة مساء أمس الأحد.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .









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