- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إطلاق قناة السعودية مباشر لمتابعة قمم مكة المكرمة وهنا الترددات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إطلاق قناة السعودية مباشر لمتابعة قمم مكة المكرمة وهنا الترددات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق قناة جديدة تحت مسمى السعودية مباشر لتغطية القمة الخليجية والقمة العربية والقمة الإسلامية، مؤكدةً أن القناة سوف تخدم كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
كما نشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون ترددات قناة السعودية مباشر الجديدة لمتابعة التغطية الحية يومي الخميس والجمعة المقبلين للقمم التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة.
وتشهد مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة انعقاد 3 قمم عربية وإسلامية وخليجية؛ قمتان طارئتان وقمة عادية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد دعا في وقت سابق إلى عقد قمتين طارئتين لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فيما من المقرر أن تشهد مكة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.
وتأتي القمم الثلاث في محاولة من المملكة لوضع الدول العربية والإسلامية أمام مسؤوليتها التاريخية لمواجهة التهديدات الإيرانية والاعتداءات المتكررة التي تستهدف منشآت النفط والملاحة الدولية.
وتزينت شوارع العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث للترحيب بوفود الدول المشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق قناة السعودية مباشر لمتابعة قمم مكة المكرمة وهنا الترددات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.