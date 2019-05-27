إطلاق قناة السعودية مباشر لمتابعة قمم مكة المكرمة وهنا الترددات

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق قناة جديدة تحت مسمى السعودية مباشر لتغطية القمة الخليجية والقمة العربية والقمة الإسلامية، مؤكدةً أن القناة سوف تخدم كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

كما نشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون ترددات قناة السعودية مباشر الجديدة لمتابعة التغطية الحية يومي الخميس والجمعة المقبلين للقمم التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة.

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وتشهد مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة انعقاد 3 قمم عربية وإسلامية وخليجية؛ قمتان طارئتان وقمة عادية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد دعا في وقت سابق إلى عقد قمتين طارئتين لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فيما من المقرر أن تشهد مكة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

وتأتي القمم الثلاث في محاولة من المملكة لوضع الدول العربية والإسلامية أمام مسؤوليتها التاريخية لمواجهة التهديدات الإيرانية والاعتداءات المتكررة التي تستهدف منشآت النفط والملاحة الدولية.

وتزينت شوارع العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث للترحيب بوفود الدول المشاركة.