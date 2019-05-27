شقيق الفنان خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال شقيق الفنان خالد سامي إن صحته في تحسُّن بحسب ما أبلغه عندما تواصل معه فجر أمس الأحد.

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وقال أحمد الدسيماني: “الحمد والشكر لله على سلامة أخي خالد حمد الدسيماني (خالد سامي)، دخل المستشفى قبل أمس والآن أرسل لي إنه أحسن بفضل الله، أسأل الله ألَّا يحرمه من بركة هذه الليلة الفاضلة، ودعوة محبين الخير للناس، وخاصة أخي أبو تركي صاحب القلب الأبيض الذي لا يحمل للآخرين إلا الخير”، بحسب العربية.

وكانت صورة تمّ تداولها مساء أمس الأحد في مواقع التواصل الاجتماعي للفنان خالد سامي على السرير الأبيض في أحد مستشفيات جدة بعد تعرضه لأزمة صحية، وأكدت حينها زوجة الفنان أنه لا يزال في العناية المركزة، وطلبت الدعاء له بالشفاء، كما أفادت أن وضعه الصحي الحالي لا يسمح بنقله إلى مكان آخر.

يُذكر أن الفنان خالد سامي صاحب تجربة درامية عريضة على مستوى الإنتاج والتمثيل، وهو من أوائل الفنانين الذين أوصلوا الأعمال السعودية إلى المشاهد العربي، كما أخذ بيد عدد من نجوم الوسط الفني خاصة في مرحلة الثمانينات وكانت له إسهامات بارزة.