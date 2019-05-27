الان تتابع مصدر في وزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض-الخليج 365 :
كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية أنه لاصحة لما تم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام.
وأشار المصدر أن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية وسوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق.
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