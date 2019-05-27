مصدر في وزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام

جدة - عمرو شويل الرياض-الخليج 365 :

كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية أنه لاصحة لما تم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام.

وأشار المصدر ‏أن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على ‎الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية وسوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق. ‎