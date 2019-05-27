شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الأخوية مع ولي عهد دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، أمس (الأحد)، مع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

ونقل ولي عهد دبي للأمير محمد بن سلمان، تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره لهما.