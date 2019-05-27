شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا: وفاتان في المدينة والرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)سجلت وزارة الصحة أمس (الأحد) حالتي وفاة بمرض فايروس كورونا، إذ توفي ثمانيني في المدينة المنورة وصنفت عدواه بحالة أولية، وتوفي آخر يبلغ 56 عاماً بالمرض ذاته في الرياض.
وأوضح مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أن الحالات المذكورة مسجلة ضمن الأسبوع الوبائي الـ22 لعام 2019.
من جانبه، وجه استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالمنعم حسن، عبر "الخليج 365"، 4 نصائح مهمة لتجنب التعرض لأي نوع من الفايروسات المعدية، وهي غسل اليدين بشكل مستمر، ثانياً تجنب لمس الأنف والعينين بعد ملامسة الأسطح، ثالثاً عدم السعال أو العطاس باليد مباشرة، رابعاً النوم الجيد والأكل الصحي.
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