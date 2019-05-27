شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يوجه بتوزيع وجبات السحور على زوار بيت الله الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

بدأت لجنة السقاية والرفادة بالإمارة، أمس الأول (السبت)، في توزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، وتستمر طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات نظراً لضيق الوقت بين صلاتَي التهجد والفجر، وذلك بمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.

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يذكر أن لجنة السقاية والرفادة تقوم بتنظيم ومتابعة الجهات مقدمة الطعام الخيري، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.

من جهته، أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بتوجيه أمير مكة المكرمة ومتابعة نائبه، بشأن توزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام في الساحات ومحطات انتظار الحافلات طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال السديس: «إن هذا التوجيه يأتي ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها لجنة السقاية والرفادة بالإمارة في مختلف المواسم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والأفراد، امتداداً للأعمال الخيرية والعطاء المتواصل تجاه قاصدي المسجد الحرام، حيث إن ذلك يصب في جانب الرقي بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام ومرافقه».