جدة: القبض على «العصابة المبتزة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)قبضت شرطة جدة، على تشكيل عصابي متورط بارتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح، وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم.
وبحسب المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، فإن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل مكون من 3 متهمين من الجنسية السورية بالعقدين الثالث والرابع من العمر، وأقروا بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.
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