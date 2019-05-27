شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الحوثيون الإرهابيون سيدفعون الثمن باهظا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً، جراء استهدافهم المنشآت المدنية والأعيان المدنية، دون مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة السابعة وأربع عشرة دقيقة من صباح أمس (الأحد)، تمكنت - ولله الحمد - قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وأننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا.