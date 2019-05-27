الشرقية: إغلاق وإنذار 2318 منشأة غذائية وصحية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 53 منشأة غذائية وصحية وحررت 2265 مخالفة وذلك خلال 5294 جولة ميدانية نفذتها في حاضرة الدمام والبلديات المرتبطة خلال النصف الأول من رمضان الجاري.
كما تعاملت مع 219 بلاغا تلقتها من خلال مركز 940 الذكي، وشملت الجولات الميدانية كافة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومعالجة وتصحيح وضع المنشآت المخالفة، إضافة إلى نشر التوعية الصحية بأهمية التقيد بالاشتراطات الصحية.
وأكدت الأمانة تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين وأخذ التعهدات عليهم وإلزام جميع المنشآت المخالفة بمعالجة وتصحيح وضعهم حسب النظام، والتخلص من المواد الغذائية الفاسدة، وفي حال عدم معالجة الوضع وتكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات.
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