شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع سفيري بريطانيا واليابان القضايا الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما استعرض مع سفير اليابان لدى المملكة توساكا ايمورا العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس (الأحد) السفيرين سايمون كوليس وتوساكا ايمورا كلا على حدة.

حضر اللقاءين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.