شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلام تزين الشوارع.. واستعدادات أمنية ومرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

زينت أعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتبارا من 25 رمضان المبارك، شوارع مكة المكرمة.

وأكملت كافة القطاعات المختلفة الاستعدادات لهذه القمة، حيث دعت الجهات الأمنية إلى تجنب الدخول للمنطقة المركزية حتى 27 من رمضان، وبدأت في تنفيذ خططها المرورية لتسهيل وصول الوفود العربية والإسلامية المشاركة في القمة وتسهيل كافة السبل الكفيلة بتأمين وصول المشاركين دون عرقلتهم وقاصدي بيت الله الحرام.

وقال الأمن العام عبر رسائل بثها للمواطنين «الأمن العام يناشد الإخوة المواطنين والمقيمين المساهمة في إنجاح الترتيبات الأمنية والمرورية خلال انعقاد القمم المباركة بمكة المكرمة».