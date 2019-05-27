محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمن العام أنه ‏بدءًا من ٢٣ - ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام. الأمن العام: من 23 إلى 27 رمضان سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-27 أعلن الأمن العام أنه ‏بدءًا من ٢٣ - ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام. Advertisements 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 02:12 AM أعلن الأمن العام أنه ‏بدءًا من ٢٣ - ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام. ، الأمن العام: من 23 إلى 27 رمضان سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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