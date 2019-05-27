عبدالله السبيعي: حالات الاكتئاب زادت وهذه نصيحتي للآباء والأمهات

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد استشاري الطب النفسي، الدكتور عبدالله السبيعي، أن الأمراض النفسية ليس لها “أسباب”، بل “عوامل” بيولوجية، ونفسية، واجتماعية، تؤدي إلى سهولة تعرض بعض الأشخاص لها.

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وأضاف السبيعي في حواره إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، أن ضغوط الحياة من العوامل المهمة في تنامي المرض النفسي، ومعدلات زيادة حالات الاكتئاب صارت كبيرة، موضحًا أنه لا يوجد لديه قناعة بأن نقص فيتامين (د) هو سبب لأي شيء، ولم يثبت أي شيء في علاقته بالاكتئاب.

وتابع عبدالله السبيعي أن أسوأ ما يفعله بعض المرضى هو البحث في جوجل عن أعراض المرض النفسي، وأن توهم المرض أحد أهم المشكلات النفسية، وألصق شيء عضوي بالمرض النفسي، أمراض الجهاز العصبي، وأمراض الغدد الصماء.

ولفت إلى أن الجلسات النفسية لا تصلح لكل الناس ولكل المرضى، وأنه بمجرد أن يتحدث المريض النفسي عن التفكير في “الانتحار” يجب أن يتم أخذ الأمر على محمل الجد، ناصحًا الآباء والأمهات “إذا تحدث مريضكم أنه ما يبي الحياة لا تتأخروا في الذهاب به للطبيب النفسي”.