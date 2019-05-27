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2019-05-27 لقطات مؤثرة.. متعلقون بستار الكعبة لينالوا قبول الدعاء بإذن السميع البصير متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة مُتعلقون بستار الكعبة المشرفة، لينالوا قبول الدعاء بإذن السميع البصير، فهذا مُتضرع يطلب من الله أن يحقق رغباته، وذاك باكٍ يدعو الله أن يكشف ما به، دعواتٌ ودمعات وضعها عِباد الله من قاصدي البيت العتيق، على باب الكعبة المشرفة والملتزَم، يناجون ربهم في شهر الرحمة والغفران أن يجيب دعواتهم ويتقبل عباداتهم. Advertisements ورصدت عدسات إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، بعض الصور المؤثرة لضيوف الرحمن.









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