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طالبت مديرها برواتبها المتأخرة فهتك عرضها
متابعات الخليج 365 - دبي
أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي مدير مركز طبي من جنسية عربية، بتُهمة هتك عرض ممرضة عربية تعمل لديه، أثناء تواجدها معه في مكتبه للمطالبة برواتبها المتأخرة، طالبًا منها “الخلوة”.
وشهدت المجني عليها البالغة من العمر 23 عاماً، في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تعدّى عليها في مكتبه، وهتك عرضها، إثر مطالبتها له في يوم الواقعة بحقوقها المتمثلة في رواتبها المتأخرة، مشيرة إلى أنه طلب منها الخلوة “غير الشرعية”، بحسب البيان.
وقالت إنها عندما رفضت، ودفعته للخلف لتبعده عنها، اعتدى عليها بأن صفعها على وجهها، قبل أن تتوجه إلى مركز الشرطة وتفتح بلاغًا في الجاني.
ودلّت التحقيقات أن للمتهم سابقة مماثلة وبالأسلوب الإجرامي نفسه مع موظفة سابقة في المركز.
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