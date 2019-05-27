تقديم القوات البرية وظائف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقع وزارة الدفاع التجنيد الموحد...

فتح تقديم القوات البرية الملكية، على وظائف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشغل 10 وظائف على بند التشغيل والصيانية بالهيئة، علماً بان التقديم من موقع وزارة الدفاع القبول والتسجيل الإلكتروني لقيادة القوات البرية، وتم دعوة الشاب السعودي الطمح نحو شغل تلك الوظائف تسجيل طلب الالتحاق الإلكتروني خلال الفترة الزمنية المخصصة للتقديم على وظائف مهندس اتصالات ومهندس شبكات، ولغة انجليزية تربوي، والإطلاع على التفاصيل والمؤهلات العلمية وشروط القبول والتسجيل لتلك الوظائف.

وزارة الدفاع السعودية تستقبل تسجيل طلبات الالتحاق بالوظائف الخالية على بند التشغيل والصيانة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لقيادة القوات البرية الملكية السعودية، وذلك خلال الفترة الزمنية التي بدأت من 21 رمضان 1440 وتستمر لمدة أسبوعين، وفق ما جاء على بوابة التجنيد للقوات البرية السعودية، وما تضمنه من شروط عامة لراغبي التسجيل.

شروط تقديم القوات البرية وظائف هيئة الاتصالات

القبول والتسجيل على الوظائف العشرة على بند التشغيل والصيانة في القوات البرية، وضع لها مجموعة من الضوابط لانتقاء افضل الكفاءات المتقدمة، ومن بين تلك الشروط الجنسية السعودية دون شك مع بعض الاستثناءات التي تخص المنشأ، وفيما يلي بيان شامل كل التفاصيل حول شروط القبول والتسجيل.

تعليمات القبول والتسجيل

اطلع على تعليمات التقديم على وظائف القوات البرية.

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رابط تسجيل وزارة الدفاع للقوات البرية

التفاصيل وكيفية التسجيل على موقع وزارة الدفاع بوابة القبول الإلكتروني للقوات البرية حيث يمكن التعرف على ما يتاح من بيات اخرى والتخصصات المطلوبة والمؤهلات العلمية منا هو موضح.

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